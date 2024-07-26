Федерация тенниса сделала заявление по поводу отказа Рыбакиной от Олимпиады

Федерация тенниса Казахстана сделала заявление по поводу отказа Елены Рыбакиной от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), передает Tengri Sport .

Фото:depositphotos.com / Фото LyazaTretyakova

"Федерация тенниса Казахстана с сожалением сообщает, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья", - говорится в тексте.

Поясняется, что в данный момент Елена страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования.

Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным, отметили в федерации.