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26.07.2024, 07:34

Когда начнет действовать новый штраф за неправильную парковку в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане начнут штрафовать владельцев транспортных средств за парковку на местах для зарядки электромобилей. О размерах наказания и начале действия новой меры читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images
Иллюстративное фото: ftwitty/Getty Images
В июле текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на популяризацию экологически чистого транспорта и развитие инфраструктуры для электромобилей в Казахстане.

Так, были официально введены понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция".

Однако также были отмечены нововведения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в связи с новыми законами, касающимися электромобилей.

Отметим, что также появилась ответственность казахстанцев за самовольное подключение к электрическим сетям – наказание составит от 50 до 500 МРП (от 184 600 до 1 846 000 тенге на 2024 год) в зависимости от формы лица и удвоится в случае повторного нарушения.

Кого затронет новый штраф

В подписанных изменениях в КоАП отмечалось требование о том, чтобы владельцы транспортных средств не парковались в местах, предназначенных для зарядки электрокаров, если они сами не производят зарядку авто.

Так, часть 1 статьи 597 КоАП будет теперь выглядеть как "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, в том числе в местах, оборудованных электрозарядными станциями, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей настоящей статьи".

При этом размер наказания не поменяется: штраф составит 5 МРП (18 460 тенге на 2024 год), а при повторном нарушении в течение 12 месяцев сумма увеличится до 10 МРП (36 920 тенге).

Действовать новая норма начнет через 60 дней после дня его первого официального опубликования – то есть примерно во второй половине сентября 2024 года.

Другие нововведения для автовладельцев

Новые правки также вносят дополнение в статью 741 КоАП, в соответствии с которым при оформлении европротокола производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению.

Также в Казахстане были установлены новые цены на выпуск водительских прав и госномеров.

Ранее аналитики сообщили о том, что по итогам 2023 года автопарк страны вырос на 20%. Однако такой скачок отметился высокой долей автомобилей, ввезенных по "серым" схемам.

23 года автопарк страны вырос на 20%. Однако такой скачок отметился высокой долей автомобилей, ввезенных по "серым" схемам.

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