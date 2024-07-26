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26.07.2024, 08:14

Названы самые коррумпированные госорганы Казахстана

Новости Казахстана 0 1

За первое полугодие 2024 года в ЕРДР Казахстана зарегистрировали 1,1 тыс. уголовных коррупционных преступлений — на 7,5% больше, чем годом ранее. В том числе на тяжкие преступления пришлось 783 случая, на преступления средней тяжести — 206 случаев, на особо тяжкие преступления и преступления небольшой тяжести — по 33 случая, сообщает Ranking.kz, передает kapital.kz

Фото: Валерия Змейкова
Фото: Валерия Змейкова

30% всех преступлений в секторе было зарегистрировано по статье «Дача взятки»: 317 случаев, минус 12,2% за год. Далее идут статьи «Получение взятки» (214 случаев) и «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» (185 случаев).

Названы самые коррумпированные госорганы Казахстана 3200762 - Kapital.kz

Постановления о признании подозреваемыми в уголовных коррупционных преступлениях вынесли 836 казахстанцам — на 12,4% больше, чем за январь–июнь прошлого года.

Из них были выявлены 562 человека, совершившие преступления — на 4,7% меньше, чем годом ранее. Суду предали 475 обвиняемых — на 7% больше, чем за январь–июнь 2023-го.

Среди преданных суду насчитывалось 117 служащих акиматов и их структурных подразделений (против 77 человек годом ранее). В числе преданных суду также оказались 72 сотрудника органов внутренних дел, 17 служащих Министерства сельского хозяйства, 14 служащих Министерства по чрезвычайным ситуациям и по 13 служащих Министерства финансов и Министерства здравоохранения.

Из всех преданных суду обвиняемых 36% попались на получении взятки, 19,4% — на даче взятки, 16,8% — на присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 16,2% — на мошенничестве, 4,8% — на злоупотреблении должностными полномочиями.

Названы самые коррумпированные госорганы Казахстана 3200767 - Kapital.kz

В региональном разрезе больше всего преданных суду обвиняемых насчитывалось в столице: 55 человек — на 12,2% больше, чем годом ранее.

Далее идет Шымкент: 53 человека, годовой рост — на 10,4%. В тройке антилидеров также оказалась Туркестанская область: 42 человека, против всего 24 человек годом ранее.

Наименьшие показатели наблюдались в Актюбинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

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