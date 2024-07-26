Полицейский насмерть сбил двух человек в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В соцсетях появилась информация, что сотрудник полиции Актюбинской области сел после свадьбы пьяным за руль автомобиля, не справился с управлением и насмерть сбил молодую супружескую пару.
В пресс-службе ДП Актюбинской области подтвердили, что в трагическом ДТП участвовал полицейский.
"По факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован. Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в полиции.
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