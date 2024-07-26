Полицейский насмерть сбил двух человек в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В соцсетях появилась информация, что сотрудник полиции Актюбинской области сел после свадьбы пьяным за руль автомобиля, не справился с управлением и насмерть сбил молодую супружескую пару.

В пресс-службе ДП Актюбинской области подтвердили, что в трагическом ДТП участвовал полицейский.