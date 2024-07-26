Отменен оправдательный приговор экс-главе "Казселезащиты" Кариму Кокрекбаеву

Карим Кокрекбаев. Фото: president.kg

"25 июля текущего года Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева К. отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кроме того, Кокрекбаев К. в зале суда взят под стражу", - говорится в сообщении.

Напомним, о задержании экс-акима Жамбылской области и на тот момент главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева стало известно 27 декабря 2022 года. Тогда в Антикоре сообщили, что его задержали "при получении взятки". В мае 2023 года в Антикоре заявили, что фигурантам дела инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 миллионов тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

В июне стало известно, что суд присяжных оправдал Кокрекбаева. А его бывший заместитель получил 11 лет лишения свободы.

На следующий день в Генеральной прокуратуре заявили, что намерены опротестовать приговор.