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26.07.2024, 10:55

В Казахстане планируют установить минимальную зарплату, исходя из международной конвенции

Новости Казахстана 0 1

Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект закона "О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)", сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Проект в ближайшее время будет внесен в Мажилис Парламента.

Цель Конвенции – установление минимальной заработной платы, охватывающей все группы работающих по найму, условия труда которых делают применение такой системы целесообразным.

Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности и на все категории трудящихся.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятой 18 июня 1998 года в Женеве на 86-й сессии Международной конференции труда, установлено, что все государства-члены имеют обязательства, вытекающие из самого факта их членства в МОТ в части соблюдения и содействия применению принципов, касающихся основополагающих прав человека.

Конвенция об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131) была принята на Генеральной конференции МОТ 3 июня 1970 года.

В настоящее время Конвенцию ратифицировали 54 государства-члена МОТ. Из государств СНГ – Армения, Азербайджан.

В Минтруда отметили, что законодательство Казахстана соответствует положениям Конвенции.

"Ратификация Конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 августа.

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