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26.07.2024, 12:06

Сколько будут платить казахстанским призерам Олимпиады в Париже

Новости Казахстана 0 26

В Казахстане предусмотрено вознаграждение спортсменам и тренерам за достижения на Олимпиаде. Суммы выплат варьируются от 3 тыс. до 250 тыс. долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Фото: David Ramos/Getty Images
Фото: David Ramos/Getty Images
С сегодняшнего дня начинаются летние Олимпийские игры в Париже, на которых будут бороться за медали и казахстанские спортсмены. В Казахстане предусмотрена щедрая награда для тех, кто добьется успеха – это касается как медалистов и тренеров, так и тех, кто установит мировой рекорд.
 
Так, согласно приказу Министра культуры и спорта РК, суммы выплат в зависимости от вклада спортсмена будут варьироваться от 3 тыс. до 250 тыс. долларов.

Примечательно, что выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Правда, вознаграждение в этом случае будет заметно скромнее.

Также важно учесть, что размеры выплат одинаковые как для спортсменов Олимпийских, так и для Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Так, спортсменам, получившим медали за первое, второе и третье места выплатят 250 тыс. , 150 тыс. и 75 тыс. долларов США соответственно.

А четвертое, пятое и шестое места, за которые не дают медали, все равно предполагают денежное поощрение от государства в размере 30 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. долларов США соответственно.

Отметим, что выплаты аналогичного размера положены и тренерам спортсменов. Они, к слову, осуществляются в тенге.

За­ня­тое ме­сто на
Олимпийских играх

Раз­ме­ры де­неж­но­го по­ощ­ре­ния спортс­ме­нов и тренеров
1 ме­сто 250 000$
2 ме­сто 150 000$
3 ме­сто 75 000$
4 ме­сто 30 000$
5 ме­сто 10 000$
6 ме­сто 5 000$

 

Отдельное вознаграждение законом также установлено за установление ре­кор­да ми­ра по олим­пий­ским ви­дам спор­та: 5 тыс. долларов США – спортсмену, а тренеру – 3 тыс. долларов.

Стоит отметить, что в будущем, когда спортсмены завершат карьеру, их никто не "бросит на произвол судьбы". Тем, кто отдал 20 лет своей жизни казахстанскому спорту и стал призером Олимпийских игр или чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, полагаются пожизненные ежемесячные выплаты.

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