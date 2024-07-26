Сколько будут платить казахстанским призерам Олимпиады в Париже

В Казахстане предусмотрено вознаграждение спортсменам и тренерам за достижения на Олимпиаде. Суммы выплат варьируются от 3 тыс. до 250 тыс. долларов. Подробности читайте на NUR.KZ.
Примечательно, что выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Правда, вознаграждение в этом случае будет заметно скромнее.
Также важно учесть, что размеры выплат одинаковые как для спортсменов Олимпийских, так и для Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Так, спортсменам, получившим медали за первое, второе и третье места выплатят 250 тыс. , 150 тыс. и 75 тыс. долларов США соответственно.
А четвертое, пятое и шестое места, за которые не дают медали, все равно предполагают денежное поощрение от государства в размере 30 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. долларов США соответственно.
Отметим, что выплаты аналогичного размера положены и тренерам спортсменов. Они, к слову, осуществляются в тенге.
|Занятое место на
Олимпийских играх
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Размеры денежного поощрения спортсменов и тренеров
|1 место
|250 000$
|2 место
|150 000$
|3 место
|75 000$
|4 место
|30 000$
|5 место
|10 000$
|6 место
|5 000$
Отдельное вознаграждение законом также установлено за установление рекорда мира по олимпийским видам спорта: 5 тыс. долларов США – спортсмену, а тренеру – 3 тыс. долларов.
Стоит отметить, что в будущем, когда спортсмены завершат карьеру, их никто не "бросит на произвол судьбы". Тем, кто отдал 20 лет своей жизни казахстанскому спорту и стал призером Олимпийских игр или чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, полагаются пожизненные ежемесячные выплаты.
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