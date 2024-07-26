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26.07.2024, 13:20

Премьер Бектенов назвал врагов государства

Новости Казахстана 0 1

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время рабочей поездки в область Абай призвал бороться с "врагами государства", передает Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

"Те, кто занимается незаконной вырубкой, – это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар", – подчеркнул Олжас Бектенов во время посещения природного резервата "Семей орманы".

Он призвал бороться с организованными преступными группами, которые незаконно рубят лес. МВД и КНБ при координации прокуратуры выявили факты незаконной вырубки и хищения леса.

"Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес – это наше национальное достояние", - сказал глава правительства.

Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата "Семей орманы", где проверил исполнение поручений Главы государства по восстановлению сгоревшего соснового бора и профилактике пожаров, решению проблем в лесном хозяйстве.

"Семей орманы". Фото Primeminister.kz

"В прошлом году произошел очень серьезный пожар – 66 тысяч гектаров мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров – очень серьезная задача. Мы по поручению Президента в этом году начали программу по оснащению техникой структур МЧС и лесхоза, которые первыми принимают удар. Эту программу мы будем продолжать, оснащать вас современной техникой", – отметил премьер-министр.

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