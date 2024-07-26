В Казахстане появится единая платформа ЖКХ

В Казахстане хотят создать единую платформу ЖКХ. Об этом рассказала вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, передает LS.
Она пояснила, что в этом году уже начата работа по разработке данной системы.
"Платформа позволит объединить в себе данные из разных источников сферы ЖКХ", – отметила Дубирова в ходе брифинга в СЦК.
По словам вице-министра, к этим данным относятся квитанции единого платежного документа коммунальных платежей, е-КСК/ОСИ и iKOMEK109. Также за счет проекта будут централизованно оцифрованы комуслуги и процессы работы жилищной инспекции.
Платформа создается в целях сбора данных в онлайн-формате для формирования более качественной политики жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее LS сообщал, что в стране изменятся тарифы на водоснабжение и отопление.
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