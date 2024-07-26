В Казахстане появится единая платформа ЖКХ

Она пояснила, что в этом году уже начата работа по разработке данной системы.

"Платформа позволит объединить в себе данные из разных источников сферы ЖКХ", – отметила Дубирова в ходе брифинга в СЦК.

По словам вице-министра, к этим данным относятся квитанции единого платежного документа коммунальных платежей, е-КСК/ОСИ и iKOMEK109. Также за счет проекта будут централизованно оцифрованы комуслуги и процессы работы жилищной инспекции.

Платформа создается в целях сбора данных в онлайн-формате для формирования более качественной политики жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее LS сообщал, что в стране изменятся тарифы на водоснабжение и отопление.