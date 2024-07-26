Топливный рынок Казахстана ждут сложные времена – эксперт

В беседе с LS он оценил предложение Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) увеличить долю присутствия на трех крупных месторождениях (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган) в обмен на равновесные доли в НПЗ.

По мнению эксперта, данная мера будет логичной. Он привел в пример итоги добычи черного золота в 2023 году (89,9 млн тонн), из которых около 60 млн тонн (порядка 67%) пришлось на долю трех крупных проектов. По словам основателя программы "Байдильдинов. Нефть", данный показатель вырос как в процентном, так и физическом выражении.

Доля производства других компаний в прошлом году, как отметил собеседник LS, упала на 1 млн тонн, примерно до 30 млн тонн.

"Эта тенденция продолжится. Напомню, что три крупных месторождения не поставляют черное золото на внутренний рынок. Все идет на экспорт. У "КазМунайГаза" есть своя доля в данных проектах, но она также идет на экспорт. Потому что без данных продаж КМГ тоже может оказаться в очень плохом состоянии, наверное, сопоставимым с "Қазақстан темір жолы", – пояснил Байдильдинов.

Напомним, долг железнодорожного оператора достиг 2,9 трлн тенге.

С учетом того, что продажа внутри страны осуществляется по $20-25 за баррель, Казахстану и инвесторам строить новые НПЗ не имеет никакого смысла, считает эксперт. Он объясняет это тем, что нет сырья для заводов, и приводит в пример расширение Шымкентского НПЗ. По словам собеседника LS, увеличение поставок для данного завода находится под вопросом.

"Естественно, АЗРК, видя текущую ситуацию, понимает, что для удовлетворения потребностей страны нужна эта китовая добыча с трех месторождений. Думаю, это также отмечает министерство энергетики. Поэтому в ближайшие годы данный вопрос будет актуальным", – высказался эксперт.

В связи с этим Байдильдинов выразил мнение, что Казахстан должен пересматривать соглашения о разделе продукции. Но без либерализации цен это не удастся сделать, так как ни американские, ни европейские компании не согласятся продавать сырье на внутренний рынок по $20-25 за баррель.

В связи с этим, помимо пересмотра контрактов с возможностью продажи черного золота в стране, по словам эксперта, нужно постепенно отпустить тариф на сырую нефть, которая сейчас поставляется либо по себестоимости, либо ниже данного показателя.

"Сейчас компании, которые отправляют сырье для наших НПЗ, компенсируют убытки экспортными доходами. Но так как их добыча падает, это пространство для маневра снижается. Поэтому топливный рынок Казахстана в ближайшие годы будет переживать непростое время", – спрогнозировал он.

Байдильдинов отметил, что в таких реалиях Казахстан будет импортировать сырье из РФ, где наблюдается профицит. Это скажется на предложении на внутреннем рынке. Влияние также может оказать ослабление национальной валюты: будет увеличиваться стоимость топлива в тенге в долларовом эквиваленте.

"То есть мы столкнемся с ситуацией и дефицита топлива, и роста цен на сырую нефть, а также ГСМ. Все-таки потребление у нас растет", – заключил Байдильдинов.

Ранее LS сообщал, что в Казахстане предлагают отказаться от госрегулирования цен на ГСМ.