Около 40 тысяч казахстанцев исключены из очереди на жилье

650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них почти 440 тысяч - социально уязвимые слои населения. Об этом сообщил глава комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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На брифинге СЦК чиновник напомнил о действующих в стране льготных жилищных программах.

"В этом направлении именно по нашей части мы обеспечиваем социально уязвимые слои населения и стоящих в очередях граждан доступным жильем. У нас есть разные программы, которые обеспечивают получение жилья в кредит под низкие льготные проценты - по 2 и по 5 процентов. По поручению Главы государства введены новые программы, которые обеспечивает привлечение низкопроцентных кредитов - по 9 и по 7 процентов", - сказал Жунисбеков.

По словам главы комитета, сейчас проводится работа по очистке данной очереди.

"С прошлого года анализируется ситуация по 400 тысячам очередников. Из них 330 тысяч человек были признаны очередниками, у которых имеется несоответствие необходимым параметрам. Сейчас проводится проверка. Но с начала года мы уже исключили из очереди порядка 40 тысяч очередников. Очередь уменьшается, и этот процесс мы оцифровали. Уведомление об очереди и ее соответствии направляются в электронном виде, в виде SMS гражданам", - отметил Жунисбеков.

Как добавил чиновник, на сегодняшний день также увеличен план ввода жилья - по сравнению с началом года.