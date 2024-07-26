Жители Казахстана продолжают "избавляться" от рублей

В июне "чистые" продажи рубля сложились отрицательными – жители Казахстана чаще сдавали российскую валюту, чем покупали. Зато вырос спрос на юани, евро и фунты. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала весны нетто-продажи рубля (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) в Казахстане складывались неудачно – население чаще продавало валюту, а не приобретало ее.

В июне спрос на рубль упал еще сильнее. По данным Национального банка РК, его продажи опустились до минус 8,6 млрд тенге "чистыми". Для сравнения: месяцем ранее нетто-продажи составили минус 5 млрд тенге. В итоге спрос на российскую валюту остается отрицательным уже четвертый месяц подряд.

Стоит отметить, что чаще всего "избавлялись" от рублей жители Астаны (почти минус 10 млрд тенге). Также отрицательные продажи были зафиксированы в Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях.

В остальных регионах спрос на рубли оказался положительным, но больше всего российскую валюту покупали жители Восточно-Казахстанской области (887,7 млн тенге).

Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что в июне упал спрос и на доллары, правда, лишь на 3,58% за месяц – до 147,3 млрд тенге. Во всех регионах нетто-продажи сложились положительными, но больше всего долларов приобрели жители Шымкента – почти на 43 млрд тенге "чистыми".

Что касается остальных валют, то здесь можно наблюдать рост спроса на евро (на 17,98%, до 20,8 млрд тенге), британские фунты (на 19,71%, до 500,4 млн тенге) и китайские юани (на 228,69%, до 276,1 млн тенге).

Всего за полгода жители Казахстана обеспечили нетто-продажи доллара на 944,5 млрд тенге, евро – на 133,6 млрд тенге, фунта стерлингов – на 2,7 млрд тенге, юаня – на 722,4 млн тенге. У российского рубля общие нетто-продажи за шесть месяцев сложились отрицательными – минус 14,05 млрд тенге.

Снижение спроса на доллар между тем может быть связано с его резким подорожанием. Казахстанцы просто могли чаще его сдавать в обменные пункты, чтобы заработать на разнице между покупкой и продажей.