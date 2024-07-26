Важный для казахстанцев договор теперь можно подписать через QR

О новой услуге в приложении eGov рассказала вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, передает Tengrinews.kz .

Фото: eGov

Электронные договоры долевого участия теперь можно подписывать с помощью ЭЦП или QR-кода в приложении eGov.

По словам Жаннат Дубировой, при заключении договора можно увидеть, имеет ли застройщик разрешение на привлечение денег дольщиков, что снизит риски заморозки объектов в будущем.

Время предоставления услуги сокращено до 1 рабочего дня.

"Также система "Казреестр" позволяет вести централизованный учет договоров долевого участия по стране и фокусировать мониторинг хода строительства долевых объектов, что положительно скажется на безопасности дольщиков", - сообщило Минпромышленности и строительства.

В "Казреестре" содержится информация о более чем 800 объектах долевого строительства и зарегистрировано больше 100 строительных организаций.

"Призываю граждан использовать функционал по регистрации договоров долевого участия при приобретении жилья по договорам долевого участия", – сказала Жаннат Дубирова.

В разных регионах казахстанцы, инвестировавшие в долевое строительство, продолжают испытывать сложности. В Караганде дольщики пожаловались акиму области на затягивание сроков строительства жилого комплекса. Жители Алматинской области также жаловались на то, что больше двух лет не могут заехать в свои квартиры. Застройщик возвел четыре дома из планируемых 19 и внезапно лишился разрешения на строительство.