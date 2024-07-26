"Неофициальные" ZEEKR будут заблокированы по всему Казахстану

Неофициально ввезенные на территорию Казахстана автомобили ZEEKR будут блокироваться. Об этом сообщается в информационной брошюре, распространяемой в социальных сетях. Tengri Auto обратился за разъяснением к представителям ZEEKR International.

Фото из архива tengriauto.kz

Представитель ZEEKR International подтвердил данную информацию, однако уточнил, что речь идет лишь об автомобилях ZEEKR, которые сошли с конвейера после 15 июля 2024 года. То есть те автомобили, которые уже находятся на территории Казахстана, под блокировку не попадут.

"Автомобили ZEEKR, которые сошли с конвейера после 15 июля, при обнаружении за пределами Китая (на территории Казахстана или иной страны - Прим. ред) или использующие не авторизованные заводом-изготовителем сим-карты получат уведомления с предупреждением. Уведомление информирует водителей о том, что их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая. Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в ZEEKR. Данная мера принята для обеспечения безопасности клиентов с предоставлением автомобилей, соответствующих местным законам и требованиям, через официального дистрибьютора", - сообщили в ZEEKR International.

Скриншот информационной брошюры, распространяемой в социальных сетях.

Добавим, что, по информации источника, официальный дистрибьютор и представитель ZEEKR в Казахстане никак не сможет помочь в решении ситуации с ограничением функций экрана.

"Вы можете вернуть автомобиль в Китай. На территории Китая функции экрана будут работать нормально. Возврат средств за автомобиль в этом случае следует требовать у посредника, у которого вы приобрели автомобиль", - сообщил источник.

Стоит отметить, что данное ограничение действует только на вывоз автомобилей, предназначенных для китайского рынка, за пределы Китая и оно не касается иностранных граждан. Иностранец, проживающий в Китае, может официально приобрести автомобиль ZEEKR и зарегистрировать его на свои документы, пользоваться автомобилем на территории Китая во время своего пребывания. Если иностранец решит вернуться в страну своего постоянного места жительства и захочет забрать с собой свой автомобиль, то необходимо отправить соответствующие документы в ZEEKR и получить разрешение от ZEEKR на вывоз автомобиля для личного пользования.

Корреспондент Tengri Auto во время посещения завода ZEEKR в Китае. Фото ©TengriAuto