РосСМИ: Сервис продажи билетов «Яндекса» выгнали из Казахстана

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Эту информацию подтвердил создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин.

По его словам, «Яндекс» вышел на казахстанский рынок в марте 2022 года, заключив соглашение с местным оператором билетов. Договор предполагал, что российский сервис не может напрямую взаимодействовать с местными площадками и организаторами мероприятий.

«От коллег мы слышали, как „Яндекс Афиша“ съела рынок Москвы и пошла в регионы. <…> Поэтому мы не хотели допустить повтора этой истории в Казахстане», — объяснил Горожанкин.

Длительное время «Яндекс» соблюдала договоренности, но с некоторыми нарушениями. Так, руководство Ticketon «из новостей узнало», что российский сервис заключил прямое соглашение с хоккейным клубом «Барыс», играющим в КХЛ. «Также были приезд менеджмента „Яндекс Афиши“ в Казахстан и попытки разговаривать напрямую с организаторами и площадками. Но нас заверили, что речь о прямых договорах не идет», — говорит Горожанкин.

В конце мая 2024 года стало известно, что «Яндекс» станет партнером фестиваля Park Live, который пройдет 6–8 сентября в Алматы на Первомайских прудах. До этого фестиваль был известен как одно из крупнейших международных музыкальных мероприятий, которое ежегодно проводилось в Москве с 2013 года. В Ticketon предупредили российскую компанию о нарушении договоренностей, но предупреждение было проигнорировано.

В итоге в июне казахстанская компания направила «Яндексу» письмо о расторжении договора, но с предложением нового контракта, в котором за каждый факт нарушения условий был предусмотрен штраф. Но в российском сервисе отказались его подписывать. «С 12 июля мы закрыли для „Яндекс Афиши“ возможность продавать наши билеты», — заключил представитель Ticketon.

В «Яндекс Афише» подтвердили, что завершили сотрудничество с Ticketon. При этом в сервисе заявили о планах продолжить работать в Казахстане, поскольку считают его «одним из важнейших» рынков для своего бизнеса. В частности, «Яндекс» планирует развивать в стране собственную билетную систему, к которой партнеров будут подключать на льготных условиях. Также сервис займется организацией собственных мероприятий «как с зарубежными, так и с местными артистами, а также высокотехнологичных шоу».

На долю «Яндекс Афиши» в «лучшие времена» приходилось 5–7% в общих продажах Ticketon, отмечает Горожанкин. В основном пользователями сервиса были те, кто релоцировался в Казахстан, добавил он.

По собственным данным Ticketon, компания продает билеты на 1,7 тыс. мероприятий, в том числе на концерты, в театры, кино, на мастер-классы и другие виды развлечений. Совокупная посещаемость сервиса составляет 4 млн пользователей в месяц, в том числе 1,3 млн активных покупающих клиентов. Согласно данным SimilarWeb, общее количество посещений сайта сервиса в июле составляло почти 1 млн против 208 тыс. у казахстанской «Яндекс Афиши».