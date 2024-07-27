«Корыстно-насильственное преступление»: полиция Жамбылской области разослала ориентировку

Департамент полиции Жамбылской области опубликовал ориентировку на мужчину, которого разыскивают за совершение корыстно-насильственного преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram ДП.

Фото: old.kzvesti.kz

В ДП Жамбылской области объявили, что разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении корыстно-насильственного преступления на территории Тараза.

Имя подозреваемого - Бекен Канат Догдырханович, 1995 года рождения.