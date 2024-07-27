«Корыстно-насильственное преступление»: полиция Жамбылской области разослала ориентировку

Департамент полиции Жамбылской области опубликовал ориентировку на мужчину, которого разыскивают за совершение корыстно-насильственного преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram ДП.
В ДП Жамбылской области объявили, что разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении корыстно-насильственного преступления на территории Тараза.
Имя подозреваемого - Бекен Канат Догдырханович, 1995 года рождения.
Приметы: рост - 168 см, худощавого телосложения, черные волосы, лицо овальное, уши большие, слегка растопыренные, нос средний, искривленный влево, губы полные. Подозреваемый был одет в черную кепку с надписью Nike, в футболку синего цвета и черные спортивные брюки. При получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просим граждан сообщить в полицию по номерам: 8 (7262) 99-70-10, 99-77-05, 8700-200-07-00, 8775-511-17-77, 8771-231-70-00, 8700-958-61-31, - написали в ориентировке.
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