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27.07.2024, 10:48

Где смотреть выступления казахстанцев на Олимпиаде 27 июля

Новости Казахстана 0 0

27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях Олимпийских ирг в Париже по восьми видам спорта, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Фото: ©olympics.com
Фото: ©olympics.com

Дзюдо

48 кг, Абиба Абужакынова – Сара Ришони (Израиль), первый раунд.

60 кг, Елдос Сметов – Торнике Чкадуа (Нидерланды), первый раунд

Отборочные схватки начнутся в 13.00 по времени Астаны, финальный блок – в 19.00. Соревнования по дзюдо в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

Пулевая стрельба

Стрельба с 10 метров из пневматической винтовки, микст. Казахстан-1 (Ислам Сатпаев, Александра Ле), Казахстан-2 (Арина Алтухова, Константин Малиновский). За золотую медаль будут бороться команды, занявшие в отборе 1-2 места, 3-4 места оспорят между собой "бронзу". Квалификация начнётся в 12.00 по времени Астаны, финалы – в 13.30.

Стрельба с 10 метров из пневматического пистолета: Никита Чирюкин, Ирина Юнусметова. Мужская квалификация начнется в 13.30, женская – в 15.30.

Телеканал "Хабар" покажет квалификацию мужчин.

Академическая гребля

Квалификация: Владислав Яковлев выступит в первой шестёрке. Из каждой шестёрки напрямую в четвертьфинал выйдут по три спортсмена. Остальные поборются за дополнительные путевки 28 июля.

Трансляция на телеканале Qazsport в 11.55.

Спортивная гимнастика

Многоборье: Милад Карими.

Упражнение на коне: Нариман Курбанов.

Квалификацию покажет телеканал "Хабар" в 18.30

Велоспорт

Финал индивидуальной гонки на время: Евгений Федоров. 18.35, телеканал Qazsport

Теннис

Александр Бублик – Тейлор Фриц (США). 15.00, телеканал Jibek Joly.

Юлия Путинцева – Марта Костюк (Украина). 15.00, телеканал Jibek Joly.

Настольный теннис

Кирилл Герасименко – Николас Бургос (Чили). 23:00.

Бокс

63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы – Ойер Ибаречче (Испания). 00.52, телеканал "Хабар".

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