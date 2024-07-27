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27.07.2024, 12:10

Казахстан рассматривает полный запрет ввоза российского зерна

Новости Казахстана 0 0

На заседании межведомственной комиссии Агропромышленного комплекса обсуждался вопрос о введении полного запрета на импорт российского зерна в Казахстан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство «АПК Новости».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня прошло заседание МВК, посвященное вопросам внешнеэкономической политики. В результате было принято решение о введении временного полного запрета на ввоз пшеницы в Республику Казахстан сроком на 6 месяцев. Ожидается, что этот запрет вступит в силу после окончательного подписания протокола МВК и принятия соответствующего приказа министерства сельского хозяйства. Запрет планируется ввести ориентировочно с августа 2024 года, - сообщили в Зерновом союзе Казахстана.

По словам одного из участников зернового рынка, «запрет вводится якобы для поддержки местных производителей сырья, чтобы дешевая российская пшеница не мешала продаже казахстанского зерна как на внутреннем рынке, так и на экспорт».

Кроме того, обсуждался вопрос возможности введения пошлины на экспорт.

Планируется ввести пошлину в размере 50%. Это приведет к тому, что экспортная цена казахстанского зерна станет неконкурентоспособной на традиционных рынках, куда обычно поставляется наше зерно, и Казахстан может потерять эти рынки сбыта. В этом году ожидается рекордный урожай, и возникает вопрос: куда его девать? Также стоит отметить, что в Пакистане тоже ожидается хороший урожай, что может снизить экспорт в Афганистан, - отметил представитель отрасли.

Получается, мы хотим, чтобы Россия полностью заняла наши традиционные рынки или же стремимся «убить» агропромышленный комплекс Казахстана, - считает предприниматель.

Напомним, что ранее Казахстан разрешал ввоз российского зерна только для мукомолов и птицеводов. Полный запрет означает, что импорт будет запрещен и для этих предприятий.

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