28 лет умудрился прожить в Казахстане без гражданства многодетный отец

Антону Музычуку 37 лет, и 28 из них он прожил в Казахстане без гражданства. За эти годы он окончил школу, работал, женился и стал отцом шестерых детей. Как так получилось, и какие уроки для себя после депортации вынес мужчина, в материале корреспондента BaigeNews.kz .

Фото: Антон Музычук

Парадоксальная история всплыла пару недель назад, когда Антона депортировали из страны. Оказалось, из всей многодетной семьи непорядок с документами только у него. Ребятишки мал мала меньше, супруга не работает, Антон – единственный кормилец в семье. Запаниковав, мужчина обратился к журналистам.

Родился он в 1987 году в Крыму. В 1996 году, то есть 28 лет назад, вместе с мамой и братьями переехал в Казахстан – село Имантау Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

У мамы был паспорт СССР, она сдала его в паспортный стол села Арыкбалык – чтобы получить новый, казахстанский документ. Её оштрафовали на 18 тысяч тенге, тогда это были большие деньги, у нас таких не было. А когда мама, наконец, собрала нужную сумму, оказалось, что паспорт утерян, а паспортный стол перевели в Саумалколь. Обращалась в миграционную полицию, но ничего не получилось, - рассказывает мужчина.

В школе Антона и его братьев приняли по свидетельству о рождении.

Участковый инспектор и сельский совет знали о нашем положении, но никто мер по получению нами гражданства или хотя бы вида на жительства не предпринимал, - вздыхает собеседник.

Аттестат по окончании школы парню выдали, а вот устроиться официально на работу у него как у лица без гражданства и документа, удостоверяющего личность, не получалось. Он объясняет, что много раз обращался в миграционную службу, но там ничем помочь не могли – нужно было выезжать в Украину. Его маму, к слову, после смерти тоже пришлось хоронить без единого документа.

В 2009 году Музычук женился – опять же неофициально, разумеется. Вот уже 12 лет Антон со своей семьёй живёт в селе Кенесары Бурабайского района Акмолинской области. За это время у них с супругой Валентиной родились шестеро детей. А глава семьи получает паспорт гражданина … Украины.

Фото предоставлено героем публикации

Миграционка направила меня в посольство Украины, там в 2016-м мне выдают загранпаспорт Украины. Я зарегистрировал брак и установил отцовство. Были суды, штрафы, я всё выплатил. Оказалось, что после постановления суда нельзя обращаться за видом на жительство. Собирал для этого документы, но их не приняли из-за неплатежеспособности. В прошлом году снова обратился в миграционную службу по месту жительства узаконить своё нахождение в Казахстане. И снова суд, и снова штраф в 60 тысяч тенге. Я выплатил, снова год нельзя обращаться за видом на жительство или ПМЖ, - пояснил Антон.

Обращался он и в партию Amanat, и областное управление координации занятости и социальных программ – чтобы хотя бы статус беженца присвоили. Получил отказ, стал снова собирать документы – собрал всё, кроме справки о несудимости. Её нужно получить в Украине, сейчас это тем более не просто. Документы, разумеется, за недостаточностью не приняли. Итог – депортация из страны.

Я должен выехать в Украину, но там война. Я – единственный кормилец семьи, как они без меня?, - в отчаянии говорит мужчина.

Сейчас он находится в Кыргызстане и ждёт возможности вернуться, хотя бы временно, к жене и детям.

Согласно действующему миграционному законодательству, граждане ЕАЭС могут находиться в Республике Казахстан не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы – не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. Таким образом иностранцы не имеют возможности многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь. По истечении 90 дней гражданин Музычук Антон Леонидович может вновь въехать в Казахстан и подать документы на постоянное место жительства, - пояснили в ответ на запрос BaigeNews.kz в департаменте полиции Акмолинской области.

Таким образом, герою публикации нужно ждать три месяца – чтобы вернуться в страну и попытаться вновь подать документы на ПМЖ.

Однако, как оказалось, есть ещё один вариант. В посольстве Казахстана в Кыргызстане в Бишкеке дали рекомендацию, чтобы супруга Антона обратилась в миграционную службу по месту жительства для оформления ему гостевой визы.

Супруга обратилась к нам в Управление миграционной полиции. Оформили ему приглашение на частный въезд. Сейчас этот документ на согласовании – это обязательная процедура. И, скорее всего, в начале следующей недели они получат готовый документ, с ним он через посольство в Кыргызстане может заехать в Казахстан. Но вот за это время, что Музычук будет тут по приглашению, он должен собрать пакет документов для ПМЖ. И потом уже подавать документы, - сообщили корреспонденту в пресс-службе областного департамента полиции.

29 июля Алла жазса поеду получать визу и поеду домой, - по-казахски радуется Антон.

Он признаёт, что в этом хождении по мукам есть и его вина – беспечность, неграмотность. Но незнание закона не освобождает от ответственности, поспешно поправляется мужчина. Безусловно, имела место – ещё много лет назад – халатность ответственных органов. Думается, не обошлось и без бюрократии и просто человеческого желания помочь.

Эта история должна стать уроком не только для самого Антона, но и всех, кто прочтёт его историю: документы – дело первостепенной важности. А ещё будем верить: у героя публикации на этот раз точно получится стать полноправным гражданином Казахстана, и не придётся ему больше разлучаться с женой и ребятишками. Тем более, что односельчане отзываются об этой семье и самом многодетном отце очень тепло…