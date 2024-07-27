Казахстан завоевал первую медаль Олимпийских игр в Париже

Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает Информбюро со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Бронзовую медаль завоевали казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле. В смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров команда "Казахстан-1" во встрече за "бронзу" выиграла у сборной Германии (Анна Янсен, Максимилиан Ульбрих) со счетом 17:5, ө говорится в сообщении.
В первый день соревнований, 27 июля, казахстанцы выступают в восьми видах программы Игр.
Комментарии0 комментарий(ев)