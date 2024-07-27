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27.07.2024, 18:15

«Летом билеты дороже?» Узнаем у казахстанских авиакомпаний

Новости Казахстана 0 0

Как складывается цена на авиабилет? Почему летом билеты дороже, чем в другие времена года? На эти вопросы Tengri Travel ответили в казахстанских авиакомпаниях.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В наше издание периодически поступают жалобы от читателей, что цены на билеты летом существенно дороже, что порой сложно купить билеты на какие-то даты.

В пресс-службе FlyArystan напомнили, что стоимость авиабилетов зависит от множества факторов, которые в совокупности формируют ценовую политику лоукостеров.

Лето традиционно считается сезоном высокого спроса в авиации из-за роста числа туристов. В связи с этим билеты с низкими тарифами раскупаются очень быстро. Один из ключевых моментов – это заблаговременное планирование путешествия. Чем раньше покупаются билеты, тем выше возможность получить наиболее выгодные цены. Можно использовать календарь низких цен на сайтах авиакомпаний, чтобы найти оптимальные даты по самым выгодным тарифам, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, компания по возможности рекомендует пассажирам пользоваться онлайн-оформлением необходимых услуг.

Онлайн-регистрация на рейсы компании открывается за 30 дней до вылета, закрывается за 40 минут до вылета на рейсах по Казахстану и за 60 минут на международных рейсах. Пройти онлайн-регистрацию можно только на нашем сайте или в мобильном приложении, - отметили в пресс-службе.

Также мы узнали у пресс-службы авиакомпаний SCAT ответ на вопрос – правда ли, что цены летом на билеты дороже, чем в другие сезоны.

Изменения в стоимости не происходит, тарифы едины круглогодично. В авиакомпании не происходило изменения тарифов более 4 лет. Ответ на ваш вопрос прост: в летний период спрос на перелеты повышен, в связи с этим более дешевые тарифы выкупаются быстрее, - отметили в пресс-службе.

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