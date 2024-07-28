Елдос Сметов поборется за золотую медаль на Олимпиаде в Париже

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов поборется за золотую медаль Олимпиады-2024 в Париже. Он вышел в финал весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz .

Фото: ©Сали Сабиров

В 1/2 Сметов оказался сильнее экс-чемпиона мира из Испании Франсиско Гарригоса. Следующий оппонент – Лука Мхеидзе из Франции.

Елдос Сметов второй раз в карьере пробился в финал Олимпиады. В 2016 году он завоевал «серебро». Также в его активе «бронза» Игр в Токио (2020).

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительном раунде на Олимпиаде-2024 и теперь будет биться за «бронзу».