В Кызылординской области охотники застрелили находящегося на грани исчезновения каракала

В Кызылординской области охотники застрелили краснокнижного каракала («қара құлақ») - редкое хищное млекопитающее семейства кошачьих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ztb_media .

Кадр из видео: ztb_media

Другое название каракала - степная рысь. Это животное находится на грани исчезновения.

В комментариях под видео пользователи возмущаются убийством редкого представителя фауны Казахстана:

«Раньше ходили на охоту, чтоб не сдохнуть с голода и прокормить семью, сейчас ради развлечения убивают животных».

«В Турции асфальтированную дорогу раскопали, чтобы котенка спасти, а наши исчезающую кошку убили ради удовольствия. Надеюсь накажут их по всей строгости закона!!!».

«Вот таких надо искать ловить и садить или штрафовать».

«Наказание для браконьеров и живодеров должно быть самым суровым, неотвратимым, помимо штрафов - реальные сроки как за убийство человека».

«Вот зачем? Неужели нельзя прожить не уничтожая, то что Аллах создал?».

Каракал водится в саваннах, опустыненных степях, пустынях и предгорьях. На территории СНГ малочислен: встречается в пустынях Южного Туркменистана, по побережью Каспийского моря доходит до полуострова Мангистау, на востоке иногда появляется в Бухарской области Узбекистана.