Итоги выступлений казахстанцев в стартовый день Олимпиады-2024

Обзор выступлений казахстанских спортсменов в первый день Олимпийских игр-2024 в Париже подготовил сайт Olympic.kz , передаёт BaigeNews.kz .

Фото: Olympic.kz

В первой половине дня отличились дебютанты Игр Александра Ле и Ислам Сатпаев. Представители пулевой стрельбы завоевали бронзовую награду в соревнованиях среди смешанных команд (пневматическая винтовка, 10 метров). К слову, именно наши стрелки завоевали первую олимпийскую медаль среди всех участвующих сборных.

Центральным же событием всего дня стала золотая медаль, которую принёс стране дзюдоист Елдос Сметов. Он стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов. В финале Сметов оказался сильнее француза Луки Мхеидзе. Он стал первым дзюдоистом из Казахстана, кому удалось выиграть Олимпиаду. Теперь в его коллекции полный набор наград. Помимо долгожданного «золота» у Елдоса также есть «серебро» и «бронза».

Нет ничего невозможного. В этом я убедился. Если есть желание, то все можно преодолеть. Всё в наших руках. Исполнил мечту Жаксылыка Ушкемпирова – стал олимпийским чемпионом в единоборствах. Очень этому рад. Удалось это сделать с третьей попытки. До этого брал и «серебро», и «бронзу». Был чемпионом мира. Теперь стал и олимпийским чемпионом. Нет большего счастья, чем радовать свой народ, - сказал после победы Сметов.

Представитель команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев выступил в квалификации. В своём заезде он показал пятый результат.

В четвертьфинал выходили спортсмены, показавшие три первых результата. Остальные примут участие в утешительном раунде. Как сказали в команде, такое выступление – это тактический ход. Далее он будет пробиваться в следующий круг через «утешиловку».

Также сегодня состоялась квалификация в пулевой стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). От Казахстана выступили Никита Чирюкин и Ирина Юнусметова. К сожалению, пройти в финал не удалось. Никита стал 15-м, а Ирина показала 11-й результат.

Тем временем стало известно, что не сможет выступить на Олимпиаде теннисистка Юлия Путинцева. Она снялась практически перед своим матчем. Причина – травма колена.

Путинцева прилетела в Париж и приступила к активной подготовке к матчам. Но, к сожалению, на разминке перед первой игрой против украинки Марты Костюк казахстанка почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча. Напомним, что ранее, после победного матча над первой ракеткой мира Игой Швёнтек на «Уимблдоне», Юлия жаловалась на боль в колене. Несмотря на это, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде и проходила все необходимые реабилитационные мероприятия, - сообщили в Федерации.

Более того, в теннисе Казахстан понёс потерю и в мужском одиночном разряде. Александр Бублик проиграл стартовый матч 11-й ракетке мира Тэйлору Фритцу из США.

В шаге от медали остановилась дзюдоистка Абиба Абужакынова. Спортсменка дошла до финального блока, где боролась за бронзовую медаль. Награды её лишила Тара Бабулфат из Швеции, выигравшая решающее противостояние.

Казахстанский велогонщик Евгений Федоров выступил в финале индивидуальной гонки с раздельным стартом. Он преодолел дистанцию за 38:33.98. Это позволило Федорову занять итоговое 21-е место. Впереди у него теперь участие в групповой гонке вместе с лидером команды Алексеем Луценко.

В финальную часть соревнований пробились казахстанские гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими. Курбанов поборется за золотую медаль в упражнениях на коне. По итогам квалификационного раунда он занял шестое место.

Карими в свою очередь смог квалифицироваться в индивидуальном многоборье. Также он представит страну в финале вольных упражнений.

С победы стартовал на Играх боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма). На старте он уверенно разобрался с испанцем Ойером Ибаррече.

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выиграл первый матч на Олимпиаде-2024 в Париже. В следующем матче в 1/32 Герасименко встретится со спортсменом из Португалии или Германии.

Соревновательный день сборная Казахстана завершила с одной золотой и одной бронзовой медалями.