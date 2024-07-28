«Не пустили в самолет из-за красных глаз»: в Air Astana прокомментировали видео

В соцсетях распространяется видео, снятое пассажиркой рейса авиакомпании Air Astana. Девушка утверждает, что ее не пустили на борт из-за красных глаз, передает Tengrinews.kz .

Фото с сайта caravan.kz

На видео пассажирка говорит, что готова сдать экспертизу. Также она демонстрирует акт об отказе в перевозке, в котором написано, что у нее были красные глаза.

В компании Air Astana, в свою очередь, заявили, что пассажирке рейса КС969 от 26 июля по маршруту Алматы - Шымкент было отказано в перевозке, «поскольку ее поведение, усугубляемое алкогольным опьянением, вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании».