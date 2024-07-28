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28.07.2024, 16:25

Открытие прямого рейса из Казахстана в США: в Boeing подтвердили намерение

Новости Казахстана 0 0

Компания Boeing подтвердила намерение открыть прямой рейс из Казахстана в США к концу 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Информбюро.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Казахстанская делегация во главе с главой Минцифры Жасланом Мадиевым провела встречу с представителями компании и ознакомилась с производственным процессом сборки самолётов Boeing.

"Обсуждались вопросы поставки самолётов для казахстанских авиакомпаний, и было подтверждено, что поставка первого Dreamliner для прямого рейса из Казахстана в США планируется к концу 2025 года. Это событие призвано укрепить авиапарк Казахстана и повысить уровень авиаперевозок в стране, - пояснили в ведомстве.

Конец 2025 года как планируемую дату начала прямых перелётов из Казахстана в США чуть больше года назад называл глава авиакомпании Air Astana Питер Фостер. Он сообщил, что рейсы Алматы – Нью-Йорк планируются три раза в неделю с дальнейшим увеличением в зависимости от показателей.

Компания Boeing – мировой лидер в области аэрокосмических технологий, производящий не только гражданские, но и военные и космические летательные аппараты. Производственные мощности Boeing расположены по всему миру, и компания известна своими инновационными решениями и высокими стандартами качества. В 2023 году Boeing заработала почти 80 млрд долларов. В мире в среднем каждые две минуты взлетает самолет Boeing.

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