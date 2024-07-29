Отец и сын нашли друг друга в колонии строгого режима

В колонии строго режима в Карагандинской области произошла история из серии программы «Ищу тебя». Отец и сын оказались в одном месте отбывания срока и впервые за всю жизнь увиделись. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с заключёнными и узнала, как спустя 28 лет состоялось удивительное воссоединение семьи.

Фото: Айжан Ныгметжан

«Голливудская» история за колючей проволокой

Встреча отца и сына состоялась совершенно случайно и безусловно заслуживает сюжета в фильме. Оба заключенных в колонии отбывают наказание за повторное тяжкое преступление. Волею судьбы сына этапировали в учреждение, где уже отбывал свой срок его отец, с которым он никогда не был знаком.

Ивану Д. 53 года, почти половину своей жизни он провёл в местах лишения свободы. В раннем детстве потерял родителей и воспитывался у бабушки. После совершеннолетия пошёл служить в армию, а далее классическая история. Отслужив, Иван устроился на шахту, познакомился с девушкой, они поженились, купили квартиру и планировали жить долго и счастливо. Супруги ждали первенца, до рождения малыша оставалось пару месяцев. Планы на счастливую жизнь перечеркнула потасовка, во время которой Иван нанёс ножевое ранение незнакомцу. Далее следствие, судимость и колония.

Когда меня осудили, жена была на седьмом месяце беременности. После приговора, супруга отказалась меня навещать и полностью прервала связь. О том, кто у меня родился, я узнал только спустя 15 лет после освобождения от тещи, которая рассказала, что у меня есть сын, который учится в восьмом классе. Она показала фото сына в детстве и юношестве. Мы жили в разных городах, поэтому встретиться лично у нас не получилось. Да и на тот момент у них была своя семья, а у меня своя. К тому же я неоднократно оказывался в местах лишения свободы, - рассказал Иван.

Встречу с сыном Иван откладывал на потом и думал, что обязательно с ним познакомится. О том, что сын преступил закон и его ждет тюрьма, он узнал также от матери бывшей супруги.

Я сам прошёл через все это и прекрасно знал, что ждет его. Больше всего жалею о том, что вовремя не приехал, не обнял и не поговорил с ним. Возможно он не допустил бы таких ошибок в своей жизни, - с сожалением признал Иван.

Анатолию Д. 28 лет, в 16 лет он получил свой первый срок и был приговорен к 6 годам лишения свободы, освободившись, снова совершил преступление, но уже по более тяжкой статье. Об этой части своей биографии он говорит довольно откровенно, признавая, что, преступая закон и идя по стопам отца, испортил свою жизнь.

Родился я, когда маме было 17 лет. Будучи еще в положении мама осталась одна, так как отца осудили. Поэтому с ним не был знаком. После и моя мать преступила закон и была лишена свободы. Большую часть своего детства я провел в интернате, откуда меня забрала бабушка. От неё узнал, что после освобождения мной интересовался отец и искал встречи. Но жизненные ситуации нас всегда разлучали. Часто рассуждаю сам с собой о том, как мне не хватало его внимания, и в общем родительской любви. В детстве завидовал своим сверстникам, что они жили в полных семьях и у них был авторитет отца, от которого можно было брать пример. Нет, я не виню своих родителей в нашей общей роковой судьбе, наоборот, встретившись наконец со своим папой, хоть и за колючей проволокой, я впервые почувствовал, что за моей спиной появились крылья. И если ранее я не задумывался о будущем, то уже сегодня мы с отцом планируем построить после освобождения общий большой дом, в котором он будет воспитывать своих внуков, - поделился Анатолий.

Встреча спустя 28 лет и первое семейное фото

Когда Анатолий был этапирован в РГУ «Учреждение 29» КУИС МВД РК, его отец уже там отбывал срок. В карантинном отделении сотрудники учреждения обратили внимание на осужденного однофамильца и его отчество. Заинтересовавшись, стали сравнивать фотографии. После сообщили Ивану – отцу осужденного о возможном прибытии в учреждение его родственника. Анатолия решили распределить в отряд, в котором отбывал срок наказания Иван.

Увидев сына, отец сразу признал его, уж очень схожи были все черты лица и не только – одинаковыми оказались и рост, и улыбка. Первая встреча была особо трогательная. У обоих ярко проявились смешенные чувства и эмоции.

Для Ивана момент начала общения с сыном был очень сложным. Это только на первый взгляд кажется, что кроме любви ничего больше не надо. Но как оказалось нужны навыки родителя, умение выражать свои эмоции, и показывать свою любовь ребенку.

Поэтому эти элементарные вещи для них обоих стали новыми и непривычными.

Изначально, в учреждение прибыл отец осужденного, через некоторое время его сын. Когда прибыл однофамильца, но лишь с разницей в годах, нам стало интересно кто это и что за схожесть. Мы стали проводить свое расследование. И вот новости – встреча отца и сына в местах лишения свободы, которые никогда не были знакомы. Признаюсь, за многие годы службы такая встреча у нас произошла впервые, на которой мы волновались, наверное, больше, чем сами осужденные. Из наблюдения и бесед, можно сказать, что через много упущенных лет сейчас родные познают друг друга, но только в разных ролях – отец – стал настоящим родителем, а сын – изучает роль ребенка. Больше всего хотелось бы отметить, что судьба отца сканировано повторилась в жизни его сына, - рассказала старший инспектор-психолог Маргарита Хабибрахманова.

По её словам, встреча повлияла на обоих положительно.

Теперь они вдвоем могут советоваться, проходить жизненные испытания и свободно поддерживать друг друга. У них появилась единая цель на двоих – быстрее освободиться и начать все с чистого листа, - отметила Маргарита Хабибрахманова.

Так распорядилась судьба, что первое семейное фото Ивана и Анатолия сделано в тюрьме. Руководство пошло на встречу и теперь совместное фото есть у обоих. Старший инспектор-психолог Маргарита Хабибрахманова отметила, что эта съемка была очень важна для мужчин, их глаза действительно светились от счастья.

В настоящий момент Ивана подготавливают к этапированию в колонию минимальной безопасности, так как ему смягчили наказание.

Конечно они с сыном снова испытают разлуку, но совсем ненадолго. Иван и Анатолий смогут вместе начать новую жизнь теперь уже будучи свободными. А пока будут обходиться переписками, таксофонными переговорами и видеосвязью.

До конца срока мне осталось 5 лет. Сыну 2 года и 4 месяца. Но мы надеемся, что за хорошее поведение сможем отбыть неполный срок наказания. С Анатолием уже договорились о многих вещах и распланировали будущее: освободиться, адаптироваться, построить общий дом, которого не было ни у меня, ни у него, создать семью. Получается, что у нас уже есть смысл для жизни. Мне заботиться о нем, о здоровье, заняться строительством, а сыну говорю, чтобы всегда думал на шаг вперед. Я от всего сердца благодарен сотрудникам учреждения за полноценную поддержку, веру в наше исправление, ведь если б не их внимание, возможно мы бы так и не встретились с сыном, несмотря на то что находились в одной колонии, - сказал Иван.

Сейчас семья мечтает о новой, свободной жизни. Они хотят наверстать упущенное время, поехать на дачу, на рыбалку, помогать друг другу.