Умершие вкладчики ЕНПФ оставили после себя 27,8 млрд тенге

Единый накопительный пенсионный фонд рассказал о вкладчиках, не оставивших после себя наследников. Им удалось накопить 27,8 млрд тенге на своих сберегательных счетах, передает « Голос народа » со ссылкой на Kazinform.

Фото: Голос народа

Число умерших вкладчиков составило 259,6 тыс человек. Их счета все еще ждут взыскания средств. Однако пока наследники не потребуют эти накопления, они продолжат храниться на счетах Пенсионного фонда.

На 1 января 2024 года в структуре фонда счета, не оформившие наследников, выглядят так:

Вкладчики-мужчины — 186,8 тыс человек. Общая сумма на индивидуальных счетах составляет 21,5 млрд тенге.

Вкладчики-женщины — 72,8 тыс человек. Общая сумма — 6,2 млрд тенге.

При этом в ЕНПФ заверили, что с их пенсионными накоплениями ничего не случится — они не будут тратиться. Согласно закону, это собственность вкладчиков, которая передается по завещанию.