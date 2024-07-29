18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.07.2024, 20:58

Умершие вкладчики ЕНПФ оставили после себя 27,8 млрд тенге

Новости Казахстана 0 1

Единый накопительный пенсионный фонд рассказал о вкладчиках, не оставивших после себя наследников. Им удалось накопить 27,8 млрд тенге на своих сберегательных счетах, передает «Голос народа» со ссылкой на Kazinform.

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Число умерших вкладчиков составило 259,6 тыс человек. Их счета все еще ждут взыскания средств. Однако пока наследники не потребуют эти накопления, они продолжат храниться на счетах Пенсионного фонда.

На 1 января 2024 года в структуре фонда счета, не оформившие наследников, выглядят так:

Вкладчики-мужчины — 186,8 тыс человек. Общая сумма на индивидуальных счетах составляет 21,5 млрд тенге.

Вкладчики-женщины — 72,8 тыс человек. Общая сумма — 6,2 млрд тенге.

При этом в ЕНПФ заверили, что с их пенсионными накоплениями ничего не случится — они не будут тратиться. Согласно закону, это собственность вкладчиков, которая передается по завещанию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…