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29.07.2024, 07:31

Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 29 июля

Новости Казахстана 0 1

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в понедельник, 29 июля.

Фото: depositphotos.com. Фото автора HJBC
Фото: depositphotos.com. Фото автора HJBC

12:00 Фехтование, личная сабля, 1/32 финала среди женщин. Айгерим Сарыбай сразится с Chaima Benadouda (Алжир).

12:15 Стрельба из пневматического пистолета 10м, квалификация (микст). Выступит сборная Казахстана.

12:30 Академическая гребля, одиночный разряд, полуфиналы среди мужчин. Участвует Владислав Яковлев.

12:30 Стрельба из пневматической винтовки 10м, финал среди женщин. Выступит Александра Ле.

12:30 Стрельба из лука среди мужчин. Казахстанская сборная сразится со стрелками из Италии.

13:00 Дзюдо, 1/16 финала среди мужчин в весе до 73 килограммов. Данияр Шамшаев сразится с Mirodjon Yuldoshev (Узбекистан).

17:00 Бадминтон, среди мужчин. Дмитрий Панарин выступит против Brian Yang (Канада).

23:00 Настольный теннис, одиночный среди мужчин, 1/16 финала. Выступит Кирилл Герасименко.

23:48 Бокс, предварительный этап, 1/8 финала, среди мужчин в весе до 63,5 килограмма. Мухамедсабыр Базарбай Уулу сразится с Lai Chu En (Тайвань).

00:20 (30 июля) Бокс, предварительный этап, 1/8 финала среди мужчин в весе свыше 92 килограммов. Камшыбек Кункабаев выступит против Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui (Испания).

Сейчас Казахстан занимает седьмое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Париже.

В копилке нашей сборной уже 2 бронзовые и 1 золотая медаль.

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