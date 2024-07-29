Газировку из Афганистана проверили в Казахстане

В Казахстане проверили гранатовый газированный напиток "Золотая жизнь" афганского производства, запрещенный в Кыргызстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: 24.kg / пресс-служба мэрии Оша

Накануне стало известно, что большие партии гранатового газированного напитка "Золотая жизнь", произведенного в Афганистане, сняли с продажи в Бишкеке.

Как сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, они провели санитарную проверку безалкогольных газированных напитков со вкусом граната Royal, Paradise, Mani, Pure, "Золотая жизнь".

"Установлено, что маркировка указанных газированных напитков не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", - сообщили в комитете в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Казахстанские специалисты обнаружили, что на банках с напитками отсутствует предупреждающая надпись "содержит краситель (азорубин Е122)". По данным Минздрава, вещество может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Кроме этого, на упаковках нет состава и показателей пищевой ценности напитков, а также даты изготовления и срока годности.

"Также установлено, что на указанные напитки нет деклараций о соответствии, что указывает на отсутствие прохождения изготовителем (импортером) процедур оценки на соответствие обязательных требований технических регламентов Таможенного союза", - пояснили в Минздраве.

В целях защиты внутреннего рынка комитет сообщил о результатах проверки в Национальную палату предпринимателей "Атамекен". Та, в свою очередь, должна предупредить предприятия торговли не закупать указанную продукцию без разрешительных документов. Официального запрета на продажу напитка "Золотая жизнь" и других пока нет.

Жалоб на отравления среди казахстанцев после употребления газировки не зарегистрировано.

Напомним: сначала газировку из Афганистана начали изымать из торговых точек кыргызского Оша. Согласно результатам лабораторных исследований, газировка содержит краситель Е122 азорубин, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.