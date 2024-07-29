Налог для МСБ: что хотят изменить

Свои предложения министерство национальной экономики отразило в новом документе. Ранее для МСБ предлагалось установить предел по доходу – 135,4 тыс. МРП в год (почти 500 млн тенге), числу работников – до 50 человек, ставка – от 2% до 8%.

Теперь же в ведомстве предлагают установить предел по доходу в 135 тыс. МРП за год (498,4 тыс. тенге).

"Исчисление налогов по СНР для малого бизнеса производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения за отчетный налоговый период ставки в размере 2%", – говорится в документе.

Согласно документу, декларация по данному виду налога будет сдаваться по месту нахождения не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. А уплата производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога.

При этом в документе перечислено, какие виды не смогут применять СНР:

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;

реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута;

деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

проведение лотерей;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;

охранная деятельность;

деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

деятельность по цифровому майнингу;

недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);

сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

деятельность в рамках финансового лизинга;

аренда и эксплуатация торгового рынка;

сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3 в соответствии с законодательством о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.

Также не смогут применять данный вид налога: