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29.07.2024, 10:02

Налог для МСБ: что хотят изменить

Новости Казахстана 0 1

В разрабатываемом Налоговом кодексе предлагают установить единый налог для МСБ в размере 2%, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Свои предложения министерство национальной экономики отразило в новом документе. Ранее для МСБ предлагалось установить предел по доходу – 135,4 тыс. МРП в год (почти 500 млн тенге), числу работников – до 50 человек, ставка – от 2% до 8%.

Теперь же в ведомстве предлагают установить предел по доходу в 135 тыс. МРП за год (498,4 тыс. тенге).

"Исчисление налогов по СНР для малого бизнеса производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения за отчетный налоговый период ставки в размере 2%", – говорится в документе. 

Согласно документу, декларация по данному виду налога будет сдаваться по месту нахождения не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. А уплата производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога.

 При этом в документе перечислено, какие виды не смогут применять СНР:

  • деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;
  • реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута;
  • деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
  • проведение лотерей;
  • деятельность в сфере игорного бизнеса;
  • деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
  • финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;
  • охранная деятельность;
  • деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
  • деятельность по цифровому майнингу;
  • недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);
  • сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
  • деятельность в рамках финансового лизинга;
  • аренда и эксплуатация торгового рынка;
  • сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3 в соответствии с законодательством о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.

Также не смогут применять данный вид налога:

  1. Юрлица, в которых доля участия других юрлиц составляет более 25%;
  2. Юрлица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другой компании, применяющей СНР;
  3. Некоммерческие организации;
  4. Участники МФЦА.
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