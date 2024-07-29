Налог для МСБ: что хотят изменить

Свои предложения министерство национальной экономики отразило в новом документе. Ранее для МСБ предлагалось установить предел по доходу – 135,4 тыс. МРП в год (почти 500 млн тенге), числу работников – до 50 человек, ставка – от 2% до 8%.
Теперь же в ведомстве предлагают установить предел по доходу в 135 тыс. МРП за год (498,4 тыс. тенге).
"Исчисление налогов по СНР для малого бизнеса производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения за отчетный налоговый период ставки в размере 2%", – говорится в документе.
Согласно документу, декларация по данному виду налога будет сдаваться по месту нахождения не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. А уплата производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога.
При этом в документе перечислено, какие виды не смогут применять СНР:
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;
- реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута;
- деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
- проведение лотерей;
- деятельность в сфере игорного бизнеса;
- деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
- финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента;
- охранная деятельность;
- деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- деятельность по цифровому майнингу;
- недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство);
- сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- деятельность в рамках финансового лизинга;
- аренда и эксплуатация торгового рынка;
- сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3 в соответствии с законодательством о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
Также не смогут применять данный вид налога:
- Юрлица, в которых доля участия других юрлиц составляет более 25%;
- Юрлица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другой компании, применяющей СНР;
- Некоммерческие организации;
- Участники МФЦА.
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