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29.07.2024, 10:49

Почти 5 тысяч человек добровольно переселились на север Казахстана

Новости Казахстана 0 1

В трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились почти пять тысяч человек, передает «Голос народа» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

фото: Голос народа
фото: Голос народа

По данным на 1 июля 2024 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4 869 человек, в том числе 1 891 кандас и 2 978 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9483 человека.  

В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область – 2 036 чел., Северо-Казахстанскую область – 1 163 чел., Костанайскую область – 540 чел., Восточно-Казахстанскую область – 402 чел., область Абай – 362 чел., Акмолинскую область – 285 чел., Карагандинскую область – 43 чел., область Улытау – 38 чел.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана – 631 чел., Монголии – 616 чел., КНР – 472 чел., России – 110 чел., других стран – 62 чел. 

Из 1 491 трудоспособного переселенца и 944 кандасов трудоустроены 1 288 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 111 человек, 1 человек получил грант для открытия бизнеса.

Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др. 

Одним из успешных примеров переселения является семья Копбаевых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.

«Мы в 2024 году были включены в региональную квоту по переселению. Переехали из города Талдыкоргана Жетысуской области в город Аягоз области Абай», – рассказал глава семьи Рауан Копбаев.

Рауан закончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности «Финансы и кредит». По прибытию на новое место жительства он был трудоустроен главным бухгалтером в государственное учреждение.

Супруга Рауана раньше работала офис-менеджером в ТОО «Школа Бастау», а сейчас находится в декретном отпуске. Она прошла обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и защитила свой бизнес-проект. Летом семья Копбаевых стала обладателем гранта на реализацию новых бизнес-идей в размере 1 млн 476 тыс. 800 тенге для открытия собственного дела.

«Мы давно подумывали заняться разведением перепелок и на полученные деньги мы собираемя приобрести инкубатор, брудер, кондиционер, холодильник, морозильную камеру и систему вентиляции. Мы очень благодарны за такую помощь от государства», – поделился Рауан.

Напомним, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

- субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

- ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

- направление на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

- выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

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