18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.07.2024, 12:00

Пьяный высокопоставленный чиновник из Астаны совершил смертельное ДТП

Новости Казахстана 0 1

На трассе Павлодар – Семей произошло смертельное ДТП. В Сети сообщается, что подозреваемым в аварии оказался начальник Управления специализированной службы охраны правительственных учреждений, который управлял автомобилем в алкогольном опьянении, передает «Голос народа».

фото: Голос народа
фото: Голос народа

«Ночью 27 июля 2024 года в Павлодарской области начальник УССО по охране правительственных учреждений, полковник полиции Нурмухамбетов в нетрезвом состоянии управляя автомобилем Lexus LX570 с ГРНЗ 101ZQZ01 допустил столкновение с автомобилем с ГРНЗ 531LGA14, который от удара выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry с ГРНЗ 443АВА18. В результате, выехавший на встречную полосу водитель скончался, пострадали ещё двое человек, в том числе и 12-летний ребенок», - говорится в сообщении.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что ДТП произошло на автодороге Павлодар – Семей

«Водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 31029-Волга, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет.  В результате ДТП пассажир «Волги» скончался на месте, водитель и другой пассажир с травмами доставлены в больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении», - сообщили в

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

По словам жены погибшего водителя, следователь предлагал ей отказаться от претензий.  

«У меня двое несовершеннолетних детей остались без отца. Я осталась без кормильца. Мне сообщили о смерти мужа совсем посторонние люди. Сегодня была в Южном отделе полиции, где молодой следователь, который не представился, начал мне предлагать деньги, чтобы я написала отказную и не имела претензий. С его слов, мой муж прожил достаточно долгую жизнь, его не вернуть и все в таком роде. Я возмущена действиями Южного отдела полиции города Павлодар», - заявила жена погибшего водителя Ирина Зорина.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…