Пьяный высокопоставленный чиновник из Астаны совершил смертельное ДТП

На трассе Павлодар – Семей произошло смертельное ДТП. В Сети сообщается, что подозреваемым в аварии оказался начальник Управления специализированной службы охраны правительственных учреждений, который управлял автомобилем в алкогольном опьянении, передает « Голос народа ».

фото: Голос народа

«Ночью 27 июля 2024 года в Павлодарской области начальник УССО по охране правительственных учреждений, полковник полиции Нурмухамбетов в нетрезвом состоянии управляя автомобилем Lexus LX570 с ГРНЗ 101ZQZ01 допустил столкновение с автомобилем с ГРНЗ 531LGA14, который от удара выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry с ГРНЗ 443АВА18. В результате, выехавший на встречную полосу водитель скончался, пострадали ещё двое человек, в том числе и 12-летний ребенок», - говорится в сообщении.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что ДТП произошло на автодороге Павлодар – Семей

«Водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 31029-Волга, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажир «Волги» скончался на месте, водитель и другой пассажир с травмами доставлены в больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении», - сообщили в

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

По словам жены погибшего водителя, следователь предлагал ей отказаться от претензий.