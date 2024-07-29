Пьяный высокопоставленный чиновник из Астаны совершил смертельное ДТП

На трассе Павлодар – Семей произошло смертельное ДТП. В Сети сообщается, что подозреваемым в аварии оказался начальник Управления специализированной службы охраны правительственных учреждений, который управлял автомобилем в алкогольном опьянении, передает «Голос народа».
«Ночью 27 июля 2024 года в Павлодарской области начальник УССО по охране правительственных учреждений, полковник полиции Нурмухамбетов в нетрезвом состоянии управляя автомобилем Lexus LX570 с ГРНЗ 101ZQZ01 допустил столкновение с автомобилем с ГРНЗ 531LGA14, который от удара выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry с ГРНЗ 443АВА18. В результате, выехавший на встречную полосу водитель скончался, пострадали ещё двое человек, в том числе и 12-летний ребенок», - говорится в сообщении.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что ДТП произошло на автодороге Павлодар – Семей
«Водитель внедорожника совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 31029-Волга, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажир «Волги» скончался на месте, водитель и другой пассажир с травмами доставлены в больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении», - сообщили в
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.
По словам жены погибшего водителя, следователь предлагал ей отказаться от претензий.
«У меня двое несовершеннолетних детей остались без отца. Я осталась без кормильца. Мне сообщили о смерти мужа совсем посторонние люди. Сегодня была в Южном отделе полиции, где молодой следователь, который не представился, начал мне предлагать деньги, чтобы я написала отказную и не имела претензий. С его слов, мой муж прожил достаточно долгую жизнь, его не вернуть и все в таком роде. Я возмущена действиями Южного отдела полиции города Павлодар», - заявила жена погибшего водителя Ирина Зорина.
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