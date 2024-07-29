Скоро некому будет работать – на казахстанских ТЭЦ дефицит кадров

В Казахстанской электроэнергетической Ассоциации сообщили о кадровых проблемах на казахстанских ТЭЦ. В теплоэнергетике сотни открытых вакансий, передает Zakon.kz

Фото: КЭА

Особо остро кадровый кризис чувствуется в регионах, где проводятся масштабные ремонтные работы энергообъектов, молодые специалисты работать на ТЭЦ не идут. В отраслевой Ассоциации, отмечают, что если ситуация сохранится, то обострение дефицита рабочих кадров в теплоэнергетике произойдёт уже в ближайшее время.

На казахстанских ТЭЦ испытывают настоящий кадровый голод. Почти на всех объектах теплоснабжения десятки свободных вакансий. Сильнее дефицит рабочих кадров проявляется в ходе подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. К примеру, на столичной ТЭЦ -2 не закрыты 160 открытых вакансий, еще сильнее проблема с кадрами обстоит в регионах.

"С учетом возможности раннего выхода на пенсию, работникам в том числе и ТЭЦ, мы сталкиваемся с ситуацией, что опытные специалисты уходят, а молодежь не идет либо неохотно устраивается на ТЭЦ. Безусловно, одна из причин, это низкие заработные платы. У нас на станциях наблюдается недоукомплектованность бригад. Кадровый вопрос, имеет страновой масштаб и это большая горизонтальная проблема, которая должна решаться незамедлительно". Глава Казахстанской электроэнергетической Ассоциации Талгат Темирханов

Фото: КЭА

Кадровый кризис на объектах теплоснабжения усиливает и расклад в системе образования. Все меньше абитуриентов, выбирают профессию теплоэнергетика. По данным КЭА, не востребована специальность и у выпускников профильных вузов. В среднем из десяти практикантов ТЭЦ, лишь один подписывает трудовой договор.

"Одна из причин дефицита кадров, размер заработных плат. В этом вопросе, отраслевые объекты не могут конкурировать, к примеру, с нефтяными или логистическими компаниями. Повышение заработных плат не позволяет и тарифная политика". Глава Казахстанской электроэнергетической Ассоциации Талгат Темирханов

Отраслевая Ассоциация совместно с уполномоченным органом и профильными университетами, взялись за пересмотр условий поступления и обучения будущих теплоэнергетиков. Привлечь и удержать кадры на ТЭЦ необходимо и конкурентными заработными платами, говорят в КЭА. Правда, при текущей тарифной политики, когда убытки за тепло покрываются за счет электричества, не позволяют повышать фонд заработных плат.

Эксперты считают, что действующую тарифную политику по теплоэнергетике, необходимо в срочном порядке пересматривать. Иначе, ТЭЦ могут остаться без рабочих кадров. Соответствующее предложение, включено в стратегию развития отрасли до 2035 года.