Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ

Марат Колкобаев освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Распоряжением Главы государства Колкобаев Марат Омербекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Марат Колкобаев занимал должность заместителя председателя КНБ с октября 2013 года.

Марат Колкобаев родился 10 сентября 1961 года в Алматинской области. Окончил высшую школу КГБ СССР имени Ф. Дзержинского (1989 год).

1984-1995 годы - служба на офицерских должностях в органах государственной/национальной безопасности.

1995-2013 годы - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

Награжден орденами "Даңк" ІІ степени, "Айбын" ІІ степени, ведомственными и юбилейными медалями. Является почетным сотрудником КНБ. В 2011 году указом Президента присвоено звание генерал-майора.