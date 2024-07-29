Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ

Марат Колкобаев освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Распоряжением Главы государства Колкобаев Марат Омербекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Марат Колкобаев занимал должность заместителя председателя КНБ с октября 2013 года.
Марат Колкобаев родился 10 сентября 1961 года в Алматинской области. Окончил высшую школу КГБ СССР имени Ф. Дзержинского (1989 год).
1984-1995 годы - служба на офицерских должностях в органах государственной/национальной безопасности.
1995-2013 годы - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.
Награжден орденами "Даңк" ІІ степени, "Айбын" ІІ степени, ведомственными и юбилейными медалями. Является почетным сотрудником КНБ. В 2011 году указом Президента присвоено звание генерал-майора.
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