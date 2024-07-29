Автовоз с новыми машинами сгорел на жамбылской трассе

На одной из трасс в Жамбылской области сгорел автовоз с новыми машинами, передает корреспондент Tengrinews.kz . Видео появилось в социальных сетях.

Кадры из видео

На кадрах запечатлены восемь сгоревших авто - среди них можно заметить кроссоверы и внедорожники. Полностью сгорел и сам автовоз. Пользователи предположили, что возгорание произошло из-за сильной жары.

"Походу, перегрелся или еще что-нибудь. Какое-то замыкание. 8 абсолютно новых машин сгорело. Сейчас жара, смотрите за машинами, смотрите за температурой. Смотрите за баллонами в первую очередь. Потому что бетонка, машина греется. И вот такое может быть. Главное, что водители живы", - говорит голос за кадром.

Как сообщили в департаменте по ЧС Жамбылской области, это произошло 27 июля в Кордайском районе.

"В 22:33 поступило сообщение о том, что в Кордайском районе на 177-м километре автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент грузовой автовоз, груженный 8 легковыми автомашинами, полностью охвачен огнем", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

На место пожара выехали силы и средства ДЧС (6 человек и 2 единицы техники) Пожар ликвидирован в 00:12 часов. Жертв и пострадавших нет.