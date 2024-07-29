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29.07.2024, 13:35

Работу казахстанских акимов начнут оценивать по-новому

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане внедрят KPI работы акимов по критерию реального улучшения благосостояния конкретных жителей. Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов на совещании по улучшению качества жизни в стране через повышение эффективности мер господдержки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На основе платформы "Цифровая карта семьи" будет проводиться постоянный мониторинг и анализ благосостояния всех казахстанских семей по пяти категориям: начиная от экстренного и кризисного уровней до удовлетворительного и благополучного. В зависимости от динамики перехода семей из неудовлетворительных категорий в сторону улучшения и наоборот будет оцениваться работа местных исполнительных органов.

Акимам поручено пользоваться данным инструментом в качестве "настольной книги" для планирования и реализации среднесрочных и долгосрочных мер. Необходимо проактивно выявлять нуждающиеся семьи в целях упреждения риска их попадания в трудную жизненную ситуацию, а также в целом для сокращения бедности, безработицы, скрытой занятости населения. Глава правительства поручил акимам регионов совместно с центральными госорганами провести адресную работу с каждой семьей и обеспечить сокращение числа семей кризисной и экстренной категорий до 31,2 тысячи семей до конца года.

"Задача, которую ставит перед нами Глава государства, – улучшение качества жизни в стране. Механизм есть, меры господдержки работают, государство выделяет необходимые средства. Мы переходим к критерию оценки реального вклада акимов в улучшение благосостояния конкретных людей. Мониторинг выполнения индикаторов будет постоянный. Мы будем в режиме онлайн видеть динамику и делать выводы", - подчеркнул Олжас Бектенов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Луше бы начали привлекать за косяки и недочеты
29.07.2024, 14:06
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