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29.07.2024, 14:03

Ваучеры на ГСМ и товарный газ появятся в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В целях компенсации повышения цен на ГСМ и товарный газ для социально уязвимых слоев населения в Казахстане планируется внедрить ваучеры. Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра, передает Tengrinews.kz.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по улучшению качества жизни в стране через повышение эффективности мер государственной поддержки. На совещании были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования Цифровой карты семьи, а также состоялась демонстрация проектов "Социальный кошелек" и "Ваучерное финансирование дошкольных организаций".

На сегодняшний день с помощью "Социального кошелька" казахстанцам в пилотном режиме предоставляется бесплатное и льготное питание в школах и лекарства.

"Дополнительно прорабатывается запуск пилотных проектов по оказанию адресной помощи в покупке социально значимых продуктов питания, закупу технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью, а также ваучеры для социально уязвимых слоев населения в целях компенсации повышения цен на ГСМ и товарный газ", - говорится в публикации.

Глава правительства поручил государственным органам обеспечивать точность и корректность данных, поступающих в "Социальный кошелек" и Цифровую карту семьи по своим сферам и направлениям. Поручено масштабировать проект "Социальный кошелек", проработать вопросы внесения соответствующих изменений в законодательство. Кроме того, отмечена необходимость проработки целевого начисления средств, в том числе с использованием платформ электронных денег и цифрового тенге.

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