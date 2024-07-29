Оформлять покупку строящегося жилья онлайн смогут казахстанцы

В Казахстане появилась возможность оформлять договоры долевого строительства в режиме онлайн. Это не только повысит удобство, но и усилит защиту граждан. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

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Покупка жилья на этапе строительства обычно является выгодным вложением из-за более низкой цены. Однако, помимо бесспорных плюсов, у таких сделок есть свои риски – не все застройщики имеют право привлекать деньги дольщиков, а если это так, вероятно, вложенные деньги будут просто потеряны.

Напомним, в Казахстане строятся сотни домов без лицензий на привлечение средств дольщиков – граждане, которые выберут один из таких объектов, очень сильно рискуют.

Между тем, как сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, для снижения таких рисков в Казахстане был запущен новый функционал в системе "Казреестр" по заключению электронных договоров долевого участия в онлайн-режиме при помощи ЭЦП-ключа или QR-кода в приложении eGov Mobile.

Как заявили в ведомстве, при заключении договора покупатель сможет увидеть информацию о застройщике, например, имеет ли он разрешение на привлечение денег дольщиков.

При этом сама система "Казреестр" будет вести централизованный учет договоров долевого участия по стране и мониторить ход строительства долевых объектов, что положительно скажется на безопасности дольщиков.

На текущий момент в системе собрана информация о более чем 100 строительных компаниях, которые возводят порядка 800 объектов долевого строительства.

Напомним, казахстанцы обязательно должны составлять договор долевого строительства с застройщиком – все остальные документы не дают защиту от потери денег и не гарантируют завершение строительства.

Впрочем, ситуации, когда граждане вложили деньги в незаконную постройку, тоже возникают. О том, что тогда нужно сделать дольщику, мы подробно рассказали здесь.