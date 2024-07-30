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29.07.2024, 19:20

Погрязшую в скандалах «СК-Фармацию» возглавил новый руководитель

Новости Казахстана 0 1

Председателем правления ТОО «СК-Фармация» стал Еркен Жакатай. До него исполняющим обязанности председателя правления был Руслан Нурмуханов, сообщает Orda.kz.

Фото: Sk-pharmacy.kz
Фото: Sk-pharmacy.kz

В пресс-службе компании рассказали, что Еркен Жакатай окончил Казахский национальный технический университет и Казахский экономический университет им. Рыскулова. У него более 30 лет стажа руководящей работы как в государственном, так и в частном секторе.

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Еркен Жакатай. Фото: Sk-pharmacy.kz

На госслужбе г-н Жакатай работал в министерствах государственных доходов, финансов, индустрии и новых технологий. У него также богатый опыт работы в квазигоссекторе — в фонде «Даму», «Национальном медицинском холдинге», торговом представительстве Казахстана в РФ. С 2021 года он занимал различные должности в частных компаниях.

Новый руководитель возглавил «СК-Фармацию» менее чем через неделю после того, как Антикор отчитался о грубых нарушениях, выявленных в организации. Ведомство обнаружило в работе «СК-Фармации» серьёзные коррупционные риски.

А в феврале Ерхат Искалиев, бывший председатель «СК-Фармации», попал в скандал, негативно высказавшись об организации ISO и евреях. В его отношении потребовали провести проверку на предмет разжигания межнациональной розни, а также нарушения этики госслужащего.

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