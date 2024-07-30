18-летний парень распилил себе ногу бензопилой в СКО

18-летний житель СКО чуть не остался без ног, когда заготавливал дрова и работал с бензопилой. Парня спасли и сохранили ему конечность, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Петропавловск.news.

Иллюстративное фото: Wtthaya Prasongsin/Getty Images

Как сообщает региональное издание, 18-летний парень чуть не остался без ноги, когда пилил дрова бензопилой. Именно во время работ он, по данным издания, и получил серьезную бытовую травму.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в сопровождении фельдшера в травмпункт многопрофильной городской больницы с признаками активного кровотечения и был экстренно госпитализирован.

"Врачи констатировали продольную рану левой голени размером 12*3 см с обильным кровотечением, повреждением икроножной мышцы, межмышечных артерии и вены. Была проведена первичная хирургическая обработка раны, чтобы удалить из полости инородные предметы, мусор, частички грязи, сгустки крови и омертвевшей ткани, которые могли привести к развитию осложнений.

Врачами была проведена операция по ушиванию ран, восстановлению мышц, сосудов, благодаря чему удалось сохранить функционирование конечности. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии и продолжает получать лечение в больнице", - рассказали изданию в пресс-службе медорганизации.

Сегодня сообщалось, что на площади первого президента в Уральске лошадь лягнула пятилетнего ребенка в голову. Малыша госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Несчастный случай произошел также 26 июля в Атырауской области - трехлетнего малыша затянуло в насос в фонтане, мальчик погиб.

В июне в Алматы 17-летний юноша погиб в фонтане на территории КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы. По данному факту начали расследование. Как показала судебно-медицинская экспертиза, вода закрыла дыхательные пути и юноша задохнулся.

В начале июля в Уральске ногу 12-летнего подростка засосал насос для полива дач. Мальчика не удалось спасти.

А в Павлодаре спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, нога которой застряла в пружинных качелях на территории детской площадки.