В руководстве «КазМунайГаза» произошли перестановки

«КазМунайГаз» назначил заместителем председателя правления Руслана Балыкбаева , сообщается в Telegram-канале компании. Он будет отвечать за крупные проекты, подробности которых не приводятся, передает kursiv.media

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Балыкбаев учился в Казахстанско-Британском техническом университете в Алматы и Туринском политехническом университете в Италии, получив степень магистра нефтяной инженерии.

Свою карьеру он строил в компании PSA, выступающей полномочным органом правительства, в том числе в рамках спора с акционерами месторождений Кашаган и Карачаганак. Также Балыкбаев с 2019 года числился в президентском молодежном кадровом резерве.

На сайте «КазМунайГаза» Балыкбаев еще не указан в качестве члена правления. Согласно последним опубликованным данным, оно состоит из Асхата Хасенова (председатель), Курмангазы Исказиева, Дастана Абдулгафарова, Булата Закирова, Василия Лавренова, Нурсейита Союнова, Дмитрия Макеева, Дианы Арысовой, Сериккали Брекешева и Куаныша Кудайбергенова. Все, кроме Хасенова, работают в статусе его заместителей.

В то же время Нефтегазовый совет Казахстана сообщил о двух других назначениях в структуре КМГ. Куаныш Кудайбергенов, который, по данным организации, больше не состоит в правлении компании, назначен гендиректором KMG Kashagan B.V., выступающей оператором одноименного месторождения. Заместителем Кудайбергенова стал его предшественник Бахытжан Хасанов. КМГ пока не подтверждал эти назначения.