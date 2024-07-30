Подросток на мотоцикле погиб после столкновения с верблюдом в Атырауской области

Трагедия произошла 27 июля примерно в 21:30 в селе Сагиз Кызылкогинского района. Подросток 2010 года рождения, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В Атырауской области погиб подросток - мальчик, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. Он умер на месте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в ДП Атырауской области.
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