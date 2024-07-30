Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 30 июля

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже во вторник, 30 июля.

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12:00 Стендовая стрельба, квалификация, день первый (женщины). Выступит Мария Дмитриенко.

13:00 Дзюдо, 1/16 финала. В весе до 81 килограмма среди мужчин Абылайхан Жубаназар поборется с Attila Ungvari (Венгрия). В весе до 63 килограммов среди женщин Эсмигуль Куюлова сразится с Lubjana Piovesana (Австрия).

19:18 Бокс, предварительный этап, 1/8 финала в весе до 80 килограммов среди мужчин Нурбек Оралбай выступит против Callum Peters (Австралия).

22:03 Стрельба из лука, одиночный разряд среди мужчин, 1/32 финала. Ильфат Абдуллин будет соревноваться с Eric Peters (Канада).

23:00 Бокс, предварительный этап, 1/8 финала в весе до 51 килограмма среди мужчин. Сакен Бибосинов сразится с Samet Gumus (Турция).