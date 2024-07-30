Лошадь ударила копытом по голове ребенка на площади в Уральске

Лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка на площади в Уральске, он госпитализирован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на " Мой город ".

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Сайт пишет, что случай произошел в субботу, 27 июля, около 19:00 на площади Первого президента. Машина скорой помощи доставила малыша в областную детскую многопрофильную больницу.

"Он госпитализирован в отделение травматологии. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Ребенок получает необходимое лечение", - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

В пресс-службе регионального департамента полиции пояснили, что в отношении владельца лошади составлен административный протокол за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными. Его оштрафовали на 10 МРП (36 920 тенге).

"Ситуация на площади Первого президента вызывает множество нареканий со стороны горожан. Это место стало не только излюбленной площадью уральцев, но и прибыльной точкой для торговцев. Всевозможные батуты, электромобили, самокаты, аттракционы буквально заполонили место досуга. При этом предприниматели не платят налоги", - говорится в материале.

Отмечается, что власти города ежегодно проводят рейды и пытаются бороться с незаконной торговлей и оказанием услуг. С начала лета сотрудники акимата вместе с полицейскими проводят разъяснительную работу, однако эффекта от нее хватает ненадолго. Спустя пару часов после рейда торговцы возвращаются на привычные места.

"Со стороны горожан тоже есть спрос на их услуги и товары. Именно поэтому незаконные торговцы, пользуясь этим, снова и снова возвращаются на свои места", - добавили представители госоргана.

Ранее в Усть-Каменогорске скончался ребенок, упавший с качелей в частном лагере. Его родители записали видеообращение, в котором рассказали о гибели сына. Они требуют огласки, внимательного и объективного расследования.