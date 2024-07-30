Семью пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы

В Алматы при тушении пожара в частном доме было найдено два обгоревших тела, передает Tengrinews.kz .

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Выяснилось, что погибшие - пожилая семейная пара. По предварительной информации, перед пожаром в доме, пенсионер был убит. Причина смерти его жены пока не называется.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Ранее в Алматы по горячим следам было раскрыто другое убийство. Конфликт произошел между родственниками. В результате ссоры женщина ударила ножом своего оппонента. Мужчина скончался.