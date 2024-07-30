"Я превысил скорость": в каких случаях могут отменить штраф

Бывали ли у вас случаи, когда по вынужденным причинам пришлось превысить скорость на дороге? Обычно у казахстанцев это случается при непредвиденных обстоятельствах. Вот только камере "Сергек" такие нюансы не объяснишь. В каких случаях горожане могут оспорить штрафы, узнала корреспондент Tengrinews.kz .

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Как оказалось, превысить скорость законно вполне возможно. Как пояснил юрист Данияр Байгабатов, в КоАП даже есть такое понятие: "лицо не подлежит к привлечению административной ответственности в случае крайней необходимости".

"Есть такая статья. Но все это рассматривается в суде. А именно - насколько объективны причины. Из примеров, которые были у меня на практике, - это когда женщина рожает. Но здесь должно быть все подтверждено. Во-первых, справка, что женщина находится на учете в роддоме. Во-вторых, нужно доказать, что автомобиль действительно двигался в сторону больницы. То есть суд будет смотреть на подтверждение, если водитель превысил скорость, чтобы подвести человека до больницы. Вдруг действительно возник какой-то случай и нужно нарушить правила дорожного движения, чтобы человека довести до больницы и условно спасти ему жизнь. Когда необходима экстренная помощь", - объяснил Байгабатов.

Однако, помимо этого, есть такой момент: в суде будет устанавливаться вопрос по обоснованности превышения скорости - почему человек не вызвал скорую помощь.

Ответ казахстанского юриста подтвердили и в департаменте полиции Астаны.