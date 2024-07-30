Свободно переводить детей из одного сада в другой можно будет в Казахстане

В Казахстане реформируют принцип субсидирования детсадов. Среди новшеств - возможность свободного перевода ребенка с одного детсада в другой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, в Казахстане реформируют принцип субсидирования детских садов. Отмечается, что вместо прежней модели, с получением дошкольными организациями госзаказа в ограниченном объеме, предлагается внедрение ваучерного финансирования Indigo.

Так, в основе внедряемой системы лежит концепция "деньги следуют за ребенком". Такой подход, как отмечается в релизе правительства, позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей и контролировать качество оказываемых услуг.

Внедрение нового принципа также подразумевает свободный переход детей из одного сада в другой, то есть переток финансирования, существенное сокращение трудозатрат для дошкольных учреждений и легкий вход в систему новых игроков.

"Дошкольная организация открылась, отдала документы установленного порядка в отдел образования, эти документы подтвердили - и все, организация участвует в данном финансировании. Не отдел образования приносит деньги в детский сад, а ребенок их приносит. Таким образом, конечно, детские сады могут входить в рынок государственного субсидирования более свободно, конкурировать между собой", - рассказывает директор по развитию ЧУ "КДС Франчайзинг" Евгений Щербатов.

Сообщается, что к цифровой платформе уже подключены 12 регионов и их опыт планируется масштабировать на всю страну.