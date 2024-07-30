Премьер-министр поручил обеспечить трассы мобильной связью и взять на контроль автошколы

"К примеру, автодорога "Караганда – Алматы". По территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. Министерству цифровизации необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог", – озвучил он поручение.

Кроме того, по его словам, на дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения.

"Где-то они просто не работают. Ситуация с безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от граждан поступило более 50 тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения активнее использовать аппаратно-программные комплексы", – подчеркнул премьер.

При этом снижение требований к автошколам негативно повлияло на качество подготовки и культуру вождения, считает он.

"Сейчас для открытия учебных центров не требуется получение лицензий и разрешений. Во многих из них отсутствует необходимая материальная база. Сегодня из-за исключения административной ответственности за некачественную подготовку учебный процесс зачастую проводится формально. В связи с этим министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами необходимо взять под учет все автошколы", – поручил глава правительства.

Техническое состояние автотранспорта напрямую влияет на безопасность дорожного движения, продолжил он. При этом ежегодно наблюдается рост автопарка страны.