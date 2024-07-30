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30.07.2024, 11:20

Премьер-министр поручил обеспечить трассы мобильной связью и взять на контроль автошколы

Новости Казахстана 0 1

Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал от министерства цифровизации в короткие сроки обеспечить трассы мобильной связью и камерами, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

"К примеру, автодорога "Караганда – Алматы". По территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. Министерству цифровизации необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог", – озвучил он поручение.

Кроме того, по его словам, на дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения.

"Где-то они просто не работают. Ситуация с безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от граждан поступило более 50 тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения активнее использовать аппаратно-программные комплексы", – подчеркнул премьер.

При этом снижение требований к автошколам негативно повлияло на качество подготовки и культуру вождения, считает он.

"Сейчас для открытия учебных центров не требуется получение лицензий и разрешений. Во многих из них отсутствует необходимая материальная база. Сегодня из-за исключения административной ответственности за некачественную подготовку учебный процесс зачастую проводится формально. В связи с этим министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами необходимо взять под учет все автошколы", – поручил глава правительства.

Техническое состояние автотранспорта напрямую влияет на безопасность дорожного движения, продолжил он. При этом ежегодно наблюдается рост автопарка страны.

"Техосмотры автомашин проводятся некачественно. Центры обслуживания работают только по принципу коммерческой выгоды. Вопрос безопасности на дорогах и сохранности жизни людей всегда должен быть важнее материального интереса отдельных лиц. Пора навести порядок в работе таких центров. Министерству транспорта поручаю выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств", – резюмировал Бектенов.

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