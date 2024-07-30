В Казахстане хотят ужесточить наказание за вождение без прав

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на заседании правительства 30 июля 2024 года рассказал о планах ужесточить наказание за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

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Спикер отметил, что ужесточается наказание для "любителей скоростной езды". Соответствующий закон внесен на рассмотрение Сената.

"Документом также вводится запрет на получение прав на семь лет лицам, которые, не имея их, садились за руль в пьяном виде", – уточнил Ержан Саденов.

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